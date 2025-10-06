Policía de Morelia rescata a niño extraviado tras reporte en redes sociales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un menor de edad que deambulaba solo sobre el camellón central de la avenida Pedregal, en Morelia, fue resguardado este lunes por elementos de la Policía Municipal, luego de un reporte ciudadano difundido a través de redes sociales.
De acuerdo con el portal "Reportes Viales Morelia", el aviso se emitió alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando vecinos de la zona notaron al menor caminando solo, con riesgo de ser atropellado, por lo que alertaron a las autoridades.
Minutos después, oficiales de la Policía de Morelia acudieron al sitio, confirmaron la identidad del niño y lograron localizar a sus familiares, trasladándolo de forma segura al domicilio de su abuela.
"En Policía Morelia actuamos con sensibilidad y compromiso para cuidar a quienes más lo necesitan", publicó la corporación en sus redes oficiales, junto a imágenes del resguardo.
rmr