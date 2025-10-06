Policía de Morelia rescata a niño extraviado tras reporte en redes sociales

Minutos después, oficiales de la Policía de Morelia acudieron al sitio, confirmaron la identidad del niño y lograron localizar a sus familiares, trasladándolo de forma segura al domicilio de su abuela.

"En Policía Morelia actuamos con sensibilidad y compromiso para cuidar a quienes más lo necesitan", publicó la corporación en sus redes oficiales, junto a imágenes del resguardo.