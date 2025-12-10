Policía de Morelia rescata a niña que estaba sola en su casa en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En atención a un reporte recibido a través del C5i, elementos de la Policía de Morelia acudieron al fraccionamiento Villas del Pedregal para verificar la situación de una menor que presuntamente se encontraba en condición de vulnerabilidad.
Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que la niña permanecía sola dentro de un domicilio. De inmediato, se solicitó el apoyo de distintas áreas municipales con el objetivo de ingresar de manera segura al inmueble y garantizar la integridad de la menor.
Una vez dentro, se le brindó atención inmediata que incluyó cuidados básicos y acompañamiento especializado por parte de personal capacitado. Posteriormente, la menor fue canalizada a la autoridad competente para asegurar su protección y dar seguimiento al caso conforme a la normativa aplicable.
La Policía de Morelia reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad y sensibilidad en situaciones que representen riesgo para niñas, niños y adolescentes, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo que detecten en su entorno.
rmr