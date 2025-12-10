Policía de Morelia rescata a niña que estaba sola en su casa en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En atención a un reporte recibido a través del C5i, elementos de la Policía de Morelia acudieron al fraccionamiento Villas del Pedregal para verificar la situación de una menor que presuntamente se encontraba en condición de vulnerabilidad.

Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que la niña permanecía sola dentro de un domicilio. De inmediato, se solicitó el apoyo de distintas áreas municipales con el objetivo de ingresar de manera segura al inmueble y garantizar la integridad de la menor.