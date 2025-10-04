Policía de Morelia rescata a madre e hija en caso de violencia doméstica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía de Morelia atendieron un reporte de violencia doméstica en la colonia Las Higueras, donde lograron asegurar la integridad de una menor de edad y su madre, quienes se encontraban en una situación de riesgo.

Durante la intervención, uno de los oficiales fue agredido por el presunto agresor, un hombre que fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades competentes, de acuerdo con información difundida por la corporación municipal en sus redes sociales.

El operativo forma parte del compromiso de la Policía de Morelia para actuar con firmeza y responsabilidad en casos de violencia familiar, priorizando la seguridad de las víctimas y del personal operativo.