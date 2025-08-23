Policía de Morelia recupera motocicleta robada y detiene a presunto responsable

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante un operativo realizado en la zona sur de la ciudad, elementos de la Policía de Morelia lograron la recuperación de una motocicleta con reporte de robo, además de la detención del presunto responsable.

De acuerdo con el informe oficial, tanto el sujeto como la unidad asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de que se continúe con el debido proceso legal.

“Con estas acciones, en Policía Morelia refrendamos nuestro compromiso de proteger tu seguridad y tu patrimonio”, destacó la corporación a través de redes sociales.