Policía de Morelia detiene a conductor y localiza moto con reporte de robo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía de Morelia recuperaron una motocicleta con reporte de robo durante una revisión preventiva realizada en una colonia de la capital michoacana, luego de detectar una falta al reglamento de tránsito.

De acuerdo con la corporación municipal, durante el operativo de vigilancia permanente se identificó a un motociclista que cometió una infracción, por lo que se procedió a una inspección preventiva. Al verificar los datos del vehículo, se confirmó que tenía reporte de robo.

La unidad fue asegurada y el conductor fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán para que continúe la investigación correspondiente.