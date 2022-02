Policía de Morelia culparía por daños a repartidor atropellado, denuncian

“Esta es una situación bien complicada, la policía municipal atropella a este muchacho y ahora es él el que lesionó a dos elementos de la policía que iban en el carro, junto con el chofer del carro que también es policía. Es una situación grotesca tanto del gobierno municipal como de la policía (local)”.

De acuerdo a la denuncia a la que esta redacción tuvo acceso la persona mencionó que en un primer momento el Comisario de Morelia, Pablo Alarcón habría referido que las autoridades municipales se harían responsables del hecho y además, le ayudarían al muchacho, incluso le bridaron arreglar la moto en los talleres del Ayuntamiento, según la denuncia.

Sin embargo, el caso dio un giro ya que supuestamente en la Carpeta de Investigación “(...) la policía está demandando al muchacho y demandando al policía chofer del carro que lo atropelló, porque lesionaron a dos policías mujeres que van en la patrulla”.

Además, el denunciante mencionó que en su momento el Comisario no quiso dar el peritaje del accidente “se lo pedí, no nos lo quiso dar, dijo que estaba en la carpeta de averiguaciones de la Fiscalía, pues no nos lo quiso dar porque hicieron un peritaje a modo de ellos”.