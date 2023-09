Policía de Morelia, con alto nivel de supervisión y disciplina: Cussi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alejandro González Cussi, comisionado de Seguridad Ciudadana, señaló que la Policía de Morelia es una corporación con un alto nivel de supervisión y disciplina, por lo que a la fecha 72 efectivos han sido dados de baja por haber incumplido algún principio o norma que marca la ley.

“Una policía que no está sujeta al escrutinio público en un ámbito de democracia pues no es una policía moderna; en ese sentido, es lo normal en un estado de derecho y hoy la policía, como garante de ese estado de derecho, de que haya consecuencias del quehacer social cuando haya un rompimiento de ese orden establecido, me parece que estamos en esa dinámica. Lo deseable es que todo el mundo esté en esa línea de escrutinio y revisión para tener cuerpos e instituciones más confiables y cercanas a los ciudadanos”.

En entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 15:30 a 17:00 horas por el 105.1 de FM, afirmó que más allá de cuántas quejas o denuncias hay en torno a una corporación, lo importante es qué pasa con este tipo de quejas.