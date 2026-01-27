Policía de Morelia ayuda a adulto mayor desorientado en Chiquimitío

Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía de Morelia brindaron apoyo a un adulto mayor que se encontraba desorientado en la colonia Melchor Ocampo, perteneciente a la tenencia de Chiquimitío.

La intervención ocurrió gracias a un reporte ciudadano, y tras localizar al hombre, las autoridades realizaron acciones de orientación y acompañamiento que permitieron contactar a un familiar. Finalmente, el adulto mayor fue entregado sano y salvo en su domicilio.

Este tipo de acciones, señaló la corporación municipal a través de redes sociales, reflejan el compromiso de la Policía de Morelia con la atención humana y la protección de quienes más lo necesitan.

Para casos similares, se puede solicitar apoyo al número 443 113 5000.

