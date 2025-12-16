Policía de Morelia auxilia a mujer inconsciente y agiliza su traslado a hospital

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía de Morelia brindaron apoyo de vialidad y acompañamiento médico para facilitar el traslado urgente de una mujer que se encontraba inconsciente, sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, a la altura de la colonia Tínjaro.

La intervención se dio la mañana de este lunes, cuando oficiales detectaron la situación crítica de salud y actuaron de inmediato para asegurar el paso vehicular y escoltar al vehículo que transportaba a la paciente, garantizando su llegada rápida y segura al hospital.

Empatía y respuesta inmediata

En un comunicado, la corporación destacó que su prioridad fue salvaguardar la integridad de la mujer y facilitar la atención médica inmediata. "Trabajamos para cuidar a la ciudadanía y responder con empatía y prontitud cuando más se necesita", destacaron.