Policía de Morelia auxilia a mujer inconsciente y agiliza su traslado a hospital

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía de Morelia brindaron apoyo de vialidad y acompañamiento médico para facilitar el traslado urgente de una mujer que se encontraba inconsciente, sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, a la altura de la colonia Tínjaro.
La intervención se dio la mañana de este lunes, cuando oficiales detectaron la situación crítica de salud y actuaron de inmediato para asegurar el paso vehicular y escoltar al vehículo que transportaba a la paciente, garantizando su llegada rápida y segura al hospital.
Empatía y respuesta inmediata
En un comunicado, la corporación destacó que su prioridad fue salvaguardar la integridad de la mujer y facilitar la atención médica inmediata. "Trabajamos para cuidar a la ciudadanía y responder con empatía y prontitud cuando más se necesita", destacaron.
La acción fue reconocida en redes sociales, donde usuarios aplaudieron la pronta respuesta de los elementos municipales, quienes colaboraron de forma coordinada para agilizar la atención de la emergencia.
mrh