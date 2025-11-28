Policía de Morelia auxilia a menor en situación vulnerable en la Terminal de Autobuses

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía de Morelia brindaron apoyo a un menor que fue localizado en situación vulnerable en las inmediaciones de la Terminal de Autobuses, tras recibirse un reporte a través del protocolo “Punto Naranja”.
Luego de confirmar que el niño se encontraba solo y requería protección inmediata, los oficiales activaron el protocolo correspondiente, que incluyó la intervención de personal de Trabajo Social y Atención Psicológica, con el fin de salvaguardar su integridad.
Posteriormente, el menor fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde se dio continuidad a su valoración y seguimiento legal.
La corporación destacó que su prioridad es velar por la seguridad y bienestar de niñas, niños y adolescentes en riesgo, e hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación similar.
Para solicitar apoyo, la Policía de Morelia pone a disposición el número telefónico y WhatsApp 443 113 5000.
