Policía de Morelia auxilia a menor con fractura expuesta y lo trasladan a hospital

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante recorridos de prevención en la zona sur de la ciudad, oficiales de la Policía de Morelia auxiliaron a un menor de edad que presentaba una fractura expuesta.
De acuerdo con la corporación, los elementos brindaron atención inmediata en el lugar y, en coordinación con paramédicos y apoyo vial de otras unidades, realizaron el traslado del menor al Hospital Infantil para su valoración médica.
Las autoridades destacaron que se aplicaron primeros auxilios mientras se efectuaba el traslado.
La familia del menor agradeció el acompañamiento y la pronta respuesta de los oficiales municipales.
SHA