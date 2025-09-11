Policía de Morelia auxilia a menor con fractura expuesta y lo trasladan a hospital

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante recorridos de prevención en la zona sur de la ciudad, oficiales de la Policía de Morelia auxiliaron a un menor de edad que presentaba una fractura expuesta.

De acuerdo con la corporación, los elementos brindaron atención inmediata en el lugar y, en coordinación con paramédicos y apoyo vial de otras unidades, realizaron el traslado del menor al Hospital Infantil para su valoración médica.

Las autoridades destacaron que se aplicaron primeros auxilios mientras se efectuaba el traslado.