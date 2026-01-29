Policía de Morelia auxilia a lesionado en Filtros Viejos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía de Morelia brindaron apoyo a un ciudadano que había resultado lesionado en la zona de Filtros Viejos, una área de difícil acceso debido a las condiciones del terreno. El incidente ocurrió cuando un hombre sufrió una caída, y debido a la complicada geografía, las unidades convencionales no pudieron llegar hasta él.
Ante esta situación, la policía desplegó motopatrullas que permitieron realizar el traslado del herido de manera segura hasta una unidad de apoyo, desde donde fue canalizado a un servicio médico para recibir la atención adecuada.
RPO