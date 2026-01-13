Policía de Morelia auxilia a adulta mayor desorientada tras abordar transporte público

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía de Morelia atendieron con prontitud el reporte de una mujer adulta mayor que solicitó apoyo tras desorientarse al tomar el transporte público en la ciudad.

De acuerdo con información oficial, los agentes brindaron atención médica preventiva, apoyo emocional y acompañamiento durante todo el proceso. Como parte del protocolo de atención, también fue trasladada a una dependencia municipal, donde pudo aclarar una situación que le generaba preocupación.

Una vez resuelto el trámite, la mujer fue llevada de manera segura a su domicilio, garantizando su integridad en todo momento.

A través de redes sociales, la corporación destacó que estas acciones se realizan con empatía y vocación de servicio, especialmente hacia personas en condiciones de vulnerabilidad.