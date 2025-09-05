Policía de Morelia atendió cerca de 100 reportes de violencia familiar y contra las mujeres en verano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante los meses de julio y agosto, que corresponden al periodo vacacional de verano, en Morelia se registraron cerca de 100 reportes de violencia familiar y contra las mujeres, informó Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad.

“Sí tuvimos un incremento notorio, por ejemplo, en junio tuvimos 39 casos atendidos por la Policía de Morelia en cuestiones de violencia de género, y en julio se incrementó a 51, es decir, tuvimos 12 casos más, y en agosto también se registra la misma tendencia al alza con cerca de 50 (…)”, detalló el comisario en entrevista.

Agregó que, aunque en comparación con el año anterior no aumentaron los reportes, se mantiene una tendencia al alza en los meses de julio y agosto, correspondientes al periodo vacacional de verano, así como en abril, que coincide con las vacaciones de Semana Santa.

En este sentido, el comisario señaló que este fenómeno se atribuye principalmente a dos factores: el mayor tiempo que las familias pasan en casa y el incremento en el consumo de alcohol.