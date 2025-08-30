Policía de Morelia asegura a un hombre y una mujer tras robo en Isaac Arriaga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer y un hombre fueron detenidos por elementos de la Policía de Morelia, en coordinación con el C4, tras ser señalados por robo a comercios en la colonia Isaac Arriaga.

De acuerdo con la corporación municipal, las labores operativas y el monitoreo de las cámaras de videovigilancia permitieron ubicar a los presuntos responsables, quienes fueron asegurados y posteriormente trasladados a la Fiscalía General del Estado (FGE) para continuar con las investigaciones correspondientes.