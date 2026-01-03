Policía de Morelia asegura a dos personas por robo; recuperan artículos y efectivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía de Morelia detuvieron a dos personas presuntamente relacionadas con un robo a comercio registrado en la colonia Francisco J. Múgica, al oriente de la capital michoacana.

Según el reporte oficial, tras recibir una denuncia ciudadana, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar y asegurar a los dos individuos. Durante la intervención, fueron recuperados diversos artículos y dinero en efectivo, los cuales fueron asegurados conforme al protocolo.