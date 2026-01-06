Policía Auxiliar lleva alegría a pacientes del Hospital Infantil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado de la colecta solidaria impulsada por la Policía Auxiliar de Michoacán, este Día de Reyes se entregaron juguetes a niñas y niños que reciben atención médica en el Hospital Infantil de Morelia “Eva Sámano de López Mateos”.

Con el fin de brindar momentos de esparcimiento y alegría, se realizó la entrega de pelotas y peluches a cerca de 80 pacientes de la unidad, donde diariamente se brinda atención médica a niñas y niños en diversos servicios y áreas de hospitalización, como urgencias, lactantes, cirugía, medicina interna, oncología y cuidados intensivos.

La entrega fue posible gracias a la participación conjunta del personal administrativo y operativo de la corporación, así como de la ciudadanía, quienes se sumaron a esta iniciativa para demostrar que el trabajo coordinado y la empatía fortalecen el tejido social.

El encargado del despacho de la Dirección General de la Policía Auxiliar, Aarón Refugio Ramírez Vargas, destacó que estas acciones reflejan el compromiso institucional de la corporación con la comunidad, más allá de las tareas operativas, privilegiando siempre el componente humano del servicio público.

El cuerpo policial reconoce y agradece la solidaridad de quienes contribuyeron al éxito de la colecta de juguetes, reafirmando con estas acciones su compromiso social de llevar alegría a los sectores más sensibles, así como de fortalecer el ánimo de las niñas y los niños pacientes y de sus familias.