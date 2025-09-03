Policía Auxiliar de Michoacán e IMPA unen esfuerzos por bienestar animal en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo refrendó su compromiso con el bienestar animal al coordinar acciones con el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA), con el objetivo de capacitar a su personal y establecer protocolos de atención a animales en situación de calle.

El encuentro fue encabezado por el director general de la Policía Auxiliar, Ramsés Adalid Vega Sayabedra, y la titular del IMPA, Minerva Bautista Gómez, quienes acordaron sumar esfuerzos para fortalecer el cuidado y resguardo de perros y gatos que sean atendidos por la corporación.