Policía Auxiliar arranca colecta de juguetes en favor de pacientes del Hospital Infantil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de llevar alegría, esperanza e ilusión a niñas y niños que se encuentran en proceso de atención médica, la Policía Auxiliar de Michoacán inició una colecta de juguetes con motivo del Día de Reyes Magos. Esta iniciativa de proximidad social integra la participación de personal administrativo y operativo, extendiendo la invitación a la ciudadanía en general para sumarse a esta causa solidaria.

Del 23 de diciembre al 2 de enero se recibirán juguetes nuevos o en buen estado en el centro de acopio ubicado en las oficinas centrales de la Policía Auxiliar, localizadas en la calle Virrey de Mendoza 1762, colonia Félix Ireta, en la ciudad de Morelia. Las donaciones serán entregadas el Día de Reyes Magos, a las infancias que se encuentren en tratamiento dentro del Hospital Infantil de Morelia “Eva Sámano de López Mateos”.