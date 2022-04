Poeta michoacano obtiene Premio Mundial por gestión cultural en municipio indígena

Es muy emocionante, porque nunca me esperaba llegar a ese tipo de eventos. Lo que yo hago es compartir mi trabajo y tratar de ayudar a que la gente se acerque a la literatura. Nunca me imaginé que hubiera este interés de parte de asociaciones internacionales de reconocer el trabajo de muchos de nosotros. Es muy emocionante y me siento muy agradecido”