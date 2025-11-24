Podrían regularizarse dos colonias más antes de que termine el año: Sedum Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se espera que antes de concluir este año en Morelia se puedan regularizar dos colonias más, indicó Joanna Moreno Manzo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del municipio (Sedum).

En entrevista colectiva, la secretaria señaló que continúa una buena respuesta al programa de regularización a costo cero que impulsa la Sedum. De hecho, destacó que en la sesión antepasada de Cabildo se logró concretar este proceso para la colonia Ampliación Los Sauces.

“Estamos haciendo todo lo posible para ver si subimos a Cabildo una o dos colonias más antes de que termine el año. Tenemos muchas solicitudes, el punto es que este proceso depende también de otros factores (…)”, indicó.