Podrían regularizarse dos colonias más antes de que termine el año: Sedum Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se espera que antes de concluir este año en Morelia se puedan regularizar dos colonias más, indicó Joanna Moreno Manzo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del municipio (Sedum).
En entrevista colectiva, la secretaria señaló que continúa una buena respuesta al programa de regularización a costo cero que impulsa la Sedum. De hecho, destacó que en la sesión antepasada de Cabildo se logró concretar este proceso para la colonia Ampliación Los Sauces.
“Estamos haciendo todo lo posible para ver si subimos a Cabildo una o dos colonias más antes de que termine el año. Tenemos muchas solicitudes, el punto es que este proceso depende también de otros factores (…)”, indicó.
Sobre el tema, explicó que para ingresar al programa de regularización a costo cero se deben acatar ciertos aspectos. Y en algunos casos, indicó que los procesos dependen de un trámite externo para que las colonias puedan beneficiarse.
Al respecto, la secretaria compartió que han detectado asentamientos con distintos rubros pendientes, como deslindes catastrales ante el Gobierno del Estado, o que se encuentran en algún juicio sucesorio para acreditar la propiedad.
En estos casos, indicó que se requiere concretar dichos pendientes. Para que posteriormente, las colonias puedan incorporarse al programa de regularización y así se pueda otorgar certeza jurídica a las familias.
En este tenor, Moreno Manzo añadió que seguirán trabajando con otras colonias que han mostrado interés en sumarse a este proceso, como Rubén Jaramillo, José Vasconcelos, El Terrero y otras más.
BCT