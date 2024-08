Poder Judicial acerca asesorías a morelianos en Plaza de Armas

Lo que esperamos en primer lugar es ofrecer una disculpa a la ciudadanía porque esto está sucediendo porque la gente no se ha enterado de qué es lo que hacemos, es culpa nuestra, nos educaron a que no habláramos con nadie para no perder imparcialidad y nos dedicáramos a nuestras sentencias, pero la gente requiere acceso a la información y por eso es el ejercicio"

Luis Alberto Rodríguez Garza