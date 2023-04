Pobre respuesta de aficionados del Morelia para charla con Higuera

Les digo algo, perdió la gente de Morelia. Decían que iban a venir más de 200, 300 personas, yo decía que no iba a ver más de 30, me da tristeza ganar, porque me hubiera gustado que la gente de estructura que quiere al club hubiera tenido la razón y tener 300 personas interactuando aquí, los que están aquí se los agradezco y nos sirve muchísimo"

José Luis Higuera