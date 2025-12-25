Población de perros callejeros en Morelia: fluctuante y difícil de cuantificar, advierte GHAPAD

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarea de contabilizar y atender a los perros en situación de calle en Morelia es más compleja de lo que parece, según advierte Esmeralda Cera Pizano, presidenta de la organización GHAPAD. La líder animalista señala que la población canina en las calles no es estática, sino altamente fluctuante, lo que complica la implementación de programas de control poblacional y asistencia a largo plazo, ya que la línea entre un perro extraviado, uno comunitario y uno verdaderamente abandonado es extremadamente delgada.
Cera Pizano recordó sus inicios en las rutas de apoyo, cuando el número de animales que asistían era manejable, comenzando con cifras bajas como 300 o 500. Sin embargo, la realidad actual es dinámica. La fluctuación se debe a que un animal puede convertirse en callejero rápidamente si se pierde y no es reportado o encontrado; o bien, puede salir de esa condición si sus dueños lo recuperan o si un rescatista interviene. Esta inestabilidad dificulta establecer una cifra base para las necesidades de la ciudad.
Un fenómeno recurrente que ilustra esta complejidad es el de los llamados “perros comunales”: animales que, si bien no tienen un único dueño, son cuidados y alimentados por varios vecinos de una colonia.
La presidenta de GHAPAD compartió el caso de “Loba”, una perrita muy querida por la comunidad, que se convirtió en un ejemplo de éxito vecinal. Sin embargo, la convivencia comunitaria se rompió cuando una persona amenazó con hacerle daño, lo que obligó a los vecinos a tomar medidas drásticas para protegerla. El incidente con Loba subraya la vulnerabilidad de estos animales comunitarios.
Ante el riesgo inminente de envenenamiento o agresión, la única medida preventiva efectiva fue retirarla de la calle, aunque esto implicara que su cuidado se atomizara entre varios vecinos que ahora la resguardan por turnos. Cera Pizano enfatizó la necesidad de priorizar la seguridad del animal por encima de la tradición de que viva en la vía pública.
Además, la presidenta de GHAPAD desmitificó la idea de que todos los perros callejeros sufren abandono total. Señaló que una gran parte de esta población recibe atención constante de la ciudadanía, estando a menudo esterilizados, vacunados e incluso bien alimentados.
“Muchos están gorditos, están de buen peso, están contentos, están sanos, se ven bien porque la gente ve por ellos, pero no los puede tener en casa porque a lo mejor están acostumbrados a estar afuera”, explicó, refiriéndose a aquellos que viven en la calle por costumbre o porque sus cuidadores no pueden ofrecerles un hogar permanente.
La labor de organizaciones como GHAPAD, especialmente en fechas como Navidad y Año Nuevo, se centra precisamente en asegurar el bienestar de estos perros, independientemente de su estatus legal. El objetivo es garantizar que, mientras las familias celebran o salen de la ciudad, estos animales comunitarios o en situación de calle sigan recibiendo alimento y protección, evitando que el descuido temporal los ponga en peligro.
