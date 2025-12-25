Población de perros callejeros en Morelia: fluctuante y difícil de cuantificar, advierte GHAPAD

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarea de contabilizar y atender a los perros en situación de calle en Morelia es más compleja de lo que parece, según advierte Esmeralda Cera Pizano, presidenta de la organización GHAPAD. La líder animalista señala que la población canina en las calles no es estática, sino altamente fluctuante, lo que complica la implementación de programas de control poblacional y asistencia a largo plazo, ya que la línea entre un perro extraviado, uno comunitario y uno verdaderamente abandonado es extremadamente delgada.

Cera Pizano recordó sus inicios en las rutas de apoyo, cuando el número de animales que asistían era manejable, comenzando con cifras bajas como 300 o 500. Sin embargo, la realidad actual es dinámica. La fluctuación se debe a que un animal puede convertirse en callejero rápidamente si se pierde y no es reportado o encontrado; o bien, puede salir de esa condición si sus dueños lo recuperan o si un rescatista interviene. Esta inestabilidad dificulta establecer una cifra base para las necesidades de la ciudad.

Un fenómeno recurrente que ilustra esta complejidad es el de los llamados “perros comunales”: animales que, si bien no tienen un único dueño, son cuidados y alimentados por varios vecinos de una colonia.

La presidenta de GHAPAD compartió el caso de “Loba”, una perrita muy querida por la comunidad, que se convirtió en un ejemplo de éxito vecinal. Sin embargo, la convivencia comunitaria se rompió cuando una persona amenazó con hacerle daño, lo que obligó a los vecinos a tomar medidas drásticas para protegerla. El incidente con Loba subraya la vulnerabilidad de estos animales comunitarios.