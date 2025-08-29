¡Plantas, talleres y cactáceas! Llega la 2ª edición de la Expo Botánica Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del Mes de las Cactáceas, la capital michoacana será sede de la 2ª edición de la Expo Botánica Morelia, un evento dedicado a la venta y exposición de plantas de colección que se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de octubre, con entrada libre y un horario de 9:00 a.m. a 8:30 p.m.

El evento tendrá lugar en el Club de Leones de Morelia, ubicado en la Av. Tata Vasco No. 1, colonia Vasco de Quiroga – Centro, y reunirá a más de 20 productores y expositores de todo el país, quienes ofrecerán una amplia variedad de especies botánicas como cactus, suculentas, orquídeas, plantas carnívoras, bonsáis, plantas acuáticas, alocasias, filodendros, plantas de aire, así como sustratos, tutores, insumos, talleres y más.

Como invitado especial participará Xochimanki, reconocido por su trayectoria en la botánica mexicana, especialmente en el ámbito de las plantas suculentas. El proyecto rinde homenaje a la primera bióloga mexicana, Helia Bravo, ícono de la ciencia y la conservación en el país.