Planta potabilizadora en Morelia beneficiaría en su primera etapa a 130 mil habitantes: OOAPAS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La planta potabilizadora que se proyecta construir en la zona poniente de la ciudad podría beneficiar a cerca de 130 mil habitantes, esto en una primera etapa, lo cual también permitiría apagar alrededor de 20 pozos profundos, informó Adolfo Torres Ramírez, director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).
Durante una entrevista colectiva, el director señaló que este proyecto, en el que participarían los tres órdenes de gobierno, sería uno de los más ambiciosos en materia hídrica para la capital. En este sentido, explicó que se estima realizarlo en tres etapas, la primera de ellas prevista para 2026.
“Esta planta potabilizadora tiene un objetivo muy grande; la intención es que podamos llevarla a potabilizar 1,500 litros por segundo, sería la más grande de la ciudad y toda el agua que se potabilice sería de la presa de Cointzio”, destacó.
En la primera etapa, Torres Ramírez indicó que se prevé potabilizar 500 litros por segundo. Para su funcionamiento, se contempla una línea de conducción hacia Villas del Pedregal de aproximadamente ocho kilómetros, con la que se podrían direccionar alrededor de 200 litros por segundo a dicha zona y el resto para el acuaférico.
Con esta cantidad, el director señaló que se beneficiaría a 130 mil habitantes, además de abastecer al Hospital del IMSS-Bienestar que se proyecta construir. Asimismo, indicó que este suministro permitiría apagar cerca de 20 pozos profundos en esta primera fase y conforme avance el proyecto, se espera cerrar hasta el 85% de los pozos, pues ya no serían necesarios.
Para finalizar, el director puntualizó que la inversión estimada para la primera etapa asciende a mil millones de pesos, aportados por la federación, el estado y el municipio. En las etapas restantes, se prevé incrementar la capacidad de potabilización en 500 litros por segundo por fase, aunque esto dependerá de los avances del proyecto y de la inversión que se concrete.
BCT