Planta potabilizadora en Morelia beneficiaría en su primera etapa a 130 mil habitantes: OOAPAS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La planta potabilizadora que se proyecta construir en la zona poniente de la ciudad podría beneficiar a cerca de 130 mil habitantes, esto en una primera etapa, lo cual también permitiría apagar alrededor de 20 pozos profundos, informó Adolfo Torres Ramírez, director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).

Durante una entrevista colectiva, el director señaló que este proyecto, en el que participarían los tres órdenes de gobierno, sería uno de los más ambiciosos en materia hídrica para la capital. En este sentido, explicó que se estima realizarlo en tres etapas, la primera de ellas prevista para 2026.

“Esta planta potabilizadora tiene un objetivo muy grande; la intención es que podamos llevarla a potabilizar 1,500 litros por segundo, sería la más grande de la ciudad y toda el agua que se potabilice sería de la presa de Cointzio”, destacó.