Planetario de Morelia tendrá museo interactivo: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uno de los importantes atractivos que tendrá el Planetario de Morelia "Lic. Felipe Rivera" es el museo interactivo que se acondicionará en su interior, diseñado para explicar de manera clara, atractiva y participativa el origen del universo y los principales fenómenos astronómicos que lo conforman.

Así lo dio a conocer la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, quien detalló que, a través de una narrativa museográfica integrada por recursos tecnológicos, experiencias inmersivas y módulos educativos, el museo estará conformado por siete salas temáticas y un túnel, que conectan el conocimiento científico con la experiencia sensorial y lúdica, despertando la curiosidad del público de todas las edades.

“Cada sala está orientada a facilitar la comprensión del universo, desde su origen hasta la participación humana en su exploración”, subrayó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).