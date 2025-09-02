Planetario de Morelia operará con tecnología utilizada en Alemania y China: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La modernización del Planetario de Morelia “Lic. Felipe Rivera” contempla la implementación del Sistema Digital Digistar, el cual es utilizado en recintos de divulgación científica como el Museo Astronómico de Shanghái, el Observatorio Europeo Austral Supernova Múnich, y el Liberty Science Center New Jersey.

Esto fue dado a conocer por la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías, quien destacó que el planetario de la capital michoacana operará con la más alta tecnología, a fin de posicionarlo como un espacio de divulgación científica que compita a nivel nacional e internacional.