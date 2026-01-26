¿Planes para San Valentín? Habrá picnic y música bajo las estrellas en Ceconexpo de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones del Día del Amor y la Amistad, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) invita al público a disfrutar del evento “Picnic Cantemos al Amor”, un concierto nocturno al aire libre que se llevará a cabo este viernes 13 de febrero en la explanada exterior del Teatro Morelos. La agrupación Maquesh Live será la encargada de poner el toque musical a esta velada romántica.
El evento se perfila como una experiencia diferente para parejas, familias y amigos que buscan celebrar con música y ambiente acogedor. A partir de las 19:30 horas, los asistentes podrán disfrutar de un concierto gratuito en un espacio pet friendly, lo que permite llevar a sus mascotas. La entrada será libre, y se recomienda llegar con anticipación para encontrar un buen lugar.
La decoración, inspirada en un picnic romántico con luces tenues y elementos florales, dará un toque especial a la noche, ideal para compartir un momento inolvidable.
La invitación está abierta para quienes deseen celebrar el amor y la amistad de una forma original, en un entorno lleno de buena música y calidez.
rmr