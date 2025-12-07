¿Planes hoy? Consulta el pronóstico del clima para Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, el clima en la capital michoacana se presenta con cielo parcialmente nublado desde las primeras horas del día, con temperaturas frescas que rondan los 16 grados Celsius al amanecer.

Conforme avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan estables, aunque con presencia de nubosidad variable. Para la tarde, el pronóstico indica una probabilidad de lluvia débil, acompañada de cielo medio nublado. La temperatura máxima alcanzará los 22°C, generando un ambiente templado, ideal para actividades ligeras al aire libre, aunque se recomienda precaución por posibles lloviznas.

Durante la noche, el cielo continuará con intervalos nubosos y se espera un ligero descenso en la temperatura, que volverá a situarse alrededor de los 16°C. Las condiciones no representan riesgos meteorológicos, pero es conveniente mantenerse informado ante cualquier cambio en los pronósticos.

Para quienes planean salir, es recomendable llevar ropa ligera con algún abrigo, así como chamarra impermeable en caso de precipitaciones. Si tienes actividades al aire libre, se sugiere consultar las actualizaciones del clima durante el día.

BCT