¿Planeas salir hoy? Así viene el clima para Morelia este sábado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 27 de septiembre, la capital michoacana amaneció con bancos de niebla y temperaturas cercanas a los 18°C, condiciones que podrían afectar la visibilidad en zonas altas y de tránsito vehicular.

Para la tarde, se prevé la presencia de chubascos con tormenta eléctrica y cielo mayormente cubierto. La temperatura máxima será de aproximadamente 21°C, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente si tiene actividades al aire libre.

Durante la noche, persistirá el cielo nublado y se esperan lluvias ligeras intermitentes. La temperatura descenderá hasta los 16°C, generando un ambiente fresco.

A lo largo del día, los vientos soplarán desde el suroeste con una velocidad promedio de 8 km/h.

BCT