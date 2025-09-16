¿Planeas salir este martes en Morelia? Checa el clima primero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 16 de septiembre, Morelia amaneció con cielo nublado y una temperatura máxima estimada de 22°C, mientras que la mínima será de 12°C, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La dependencia federal informó que se espera una probabilidad de lluvia del 90%, con una estimación de hasta 15 litros por metro cuadrado, por lo que se recomienda tomar precauciones al salir de casa, especialmente durante la tarde y noche.

El viento soplará desde el norte con una velocidad de entre 0 y 5 kilómetros por hora, lo que mantendrá el ambiente fresco durante gran parte del día.