¿Planeas salir este martes en Morelia? Checa el clima primero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 16 de septiembre, Morelia amaneció con cielo nublado y una temperatura máxima estimada de 22°C, mientras que la mínima será de 12°C, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La dependencia federal informó que se espera una probabilidad de lluvia del 90%, con una estimación de hasta 15 litros por metro cuadrado, por lo que se recomienda tomar precauciones al salir de casa, especialmente durante la tarde y noche.
El viento soplará desde el norte con una velocidad de entre 0 y 5 kilómetros por hora, lo que mantendrá el ambiente fresco durante gran parte del día.
Las condiciones meteorológicas podrían impactar los eventos conmemorativos del Día de la Independencia, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales ante posibles cambios en la programación.
SHA