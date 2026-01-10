¿Planeas salir al cerro? Sigue estas recomendaciones antes de practicar senderismo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada del fin de semana y el incremento de actividades recreativas al aire libre, la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) hizo un llamado a la población que practica senderismo o excursiones en zonas naturales, para que tome precauciones básicas que ayuden a prevenir accidentes o situaciones de riesgo durante su recorrido.
Entre las principales recomendaciones emitidas por la dependencia está el informar a una persona de confianza tu ruta y horario estimado de regreso, especialmente si se trata de zonas poco transitadas o alejadas de centros urbanos. Esta acción puede marcar la diferencia en caso de extravío o emergencia.
Asimismo, se recomienda usar ropa y calzado adecuados al tipo de terreno, llevar agua suficiente para mantenerse hidratado, así como alimentos ligeros y un botiquín básico de primeros auxilios. Consultar el pronóstico del clima también es esencial para evitar exponerse a lluvias, tormentas eléctricas o cambios bruscos de temperatura.
Otras medidas importantes incluyen no separarse del grupo, respetar en todo momento los senderos señalizados, y utilizar bloqueador solar y repelente contra insectos. Estos cuidados no solo protegen la salud, sino que contribuyen a una mejor experiencia en contacto con la naturaleza.
La CEPCM recordó que el número de emergencias está disponible en todo el estado para reportar cualquier situación, por lo que se sugiere llevar el celular con batería suficiente y, si es posible, algún medio de geolocalización.
BCT