¿Planeas salir al cerro? Sigue estas recomendaciones antes de practicar senderismo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada del fin de semana y el incremento de actividades recreativas al aire libre, la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) hizo un llamado a la población que practica senderismo o excursiones en zonas naturales, para que tome precauciones básicas que ayuden a prevenir accidentes o situaciones de riesgo durante su recorrido.

Entre las principales recomendaciones emitidas por la dependencia está el informar a una persona de confianza tu ruta y horario estimado de regreso, especialmente si se trata de zonas poco transitadas o alejadas de centros urbanos. Esta acción puede marcar la diferencia en caso de extravío o emergencia.

Asimismo, se recomienda usar ropa y calzado adecuados al tipo de terreno, llevar agua suficiente para mantenerse hidratado, así como alimentos ligeros y un botiquín básico de primeros auxilios. Consultar el pronóstico del clima también es esencial para evitar exponerse a lluvias, tormentas eléctricas o cambios bruscos de temperatura.