Planea tu ruta: anuncian cierres nocturnos en importantes vialidades de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP) informó sobre cierres viales nocturnos en distintos puntos de la capital michoacana, debido a obras del Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro y trabajos de rehabilitación.
A través de redes sociales, la dependencia estatal detalló que del 2 al 3 de febrero, en un horario de 21:00 a 05:00 horas, se realizará el cierre total de la gasa de incorporación de Calzada La Huerta hacia el Periférico, rumbo a Costco, así como el cierre total de carriles de Calzada La Huerta con dirección a Pátzcuaro.
Ante ello, se recomendó a los automovilistas tomar vías alternas. Quienes circulen por Calzada La Huerta con destino a Pátzcuaro deberán tomar calle Encuentro de Maravatío, incorporarse al Periférico y posteriormente tomar la gasa de salida a Pátzcuaro. En tanto, para quienes se dirijan al Periférico rumbo a Costco, se sugiere utilizar la rama de incorporación en sentido Policía y Tránsito, para posteriormente retornar al Periférico.
Asimismo, la SCOP informó que del 2 al 5 de febrero, de 22:00 a 05:00 horas, se llevará a cabo el cierre total de circulación en el Ramal Camelinas, debido a trabajos nocturnos de rehabilitación.
Como rutas alternas para esta zona, se indicó utilizar el Boulevard Juan Pablo II, continuar por J.J. Tablada y seguir por Rey Tangaxoan, o bien tomar las calles Mozart y Julián Carrillo.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a manejar con precaución, respetar la señalización y planear sus traslados con anticipación, ya que se trata de obras estatales en proceso.
