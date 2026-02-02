Planea tu ruta: anuncian cierres nocturnos en importantes vialidades de Morelia

Ante ello, se recomendó a los automovilistas tomar vías alternas. Quienes circulen por Calzada La Huerta con destino a Pátzcuaro deberán tomar calle Encuentro de Maravatío, incorporarse al Periférico y posteriormente tomar la gasa de salida a Pátzcuaro. En tanto, para quienes se dirijan al Periférico rumbo a Costco, se sugiere utilizar la rama de incorporación en sentido Policía y Tránsito, para posteriormente retornar al Periférico.

Asimismo, la SCOP informó que del 2 al 5 de febrero, de 22:00 a 05:00 horas, se llevará a cabo el cierre total de circulación en el Ramal Camelinas, debido a trabajos nocturnos de rehabilitación.

Como rutas alternas para esta zona, se indicó utilizar el Boulevard Juan Pablo II, continuar por J.J. Tablada y seguir por Rey Tangaxoan, o bien tomar las calles Mozart y Julián Carrillo.