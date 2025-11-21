Plan Paricutín: SSP y GN aseguran armas de fuego y vehículo robado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Guardia Nacional (GN) aseguraron un vehículo robado, tres armas de fuego y más de 40 municiones en la ciudad de Morelia.

Producto de las labores operativas dentro del Plan Paricutín, derivado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en la localidad de Cuanajillo de Toro de la capital del estado, los efectivos de la Guardia Civil y la GN realizaban labores de vigilancia en una zona serrana.