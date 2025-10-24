¿Plan navideño? Morelia recibirá a ‘The Christmas Jazz Orchestra’ en el Matamoros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta Navidad, Morelia tendrá una noche diferente, elegante y llena de ritmo. El próximo domingo 21 de diciembre de 2025, el Teatro Mariano Matamoros será escenario del espectáculo musical "The Christmas Jazz Orchestra", un concierto que une lo mejor del jazz con los clásicos navideños.

Serán dos funciones especiales: a las 5:00 p.m. y a las 7:30 p.m., donde una orquesta en vivo vestida de gala hará vibrar el centro histórico con versiones únicas de temas tradicionales de la temporada.

🎄 “La Navidad se viste de jazz”, anuncian los organizadores, prometiendo una noche con el mejor swing, arreglos de primer nivel y una atmósfera que te transportará a las clásicas navidades de Nueva York.