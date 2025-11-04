Plan Michoacán debe escuchar a la ciudadanía: Alfonso Martínez

Sobre el tema, Martínez Alcázar subrayó:

“Ojalá que sea realmente con acciones que vayan a beneficiar, que escuchen a la gente y no sean actos que se realicen en eventos masivos, sino de manera más cercana”.

En este sentido, recalcó la importancia de que la federación establezca una comunicación directa con la población, para conocer de primera mano los problemas que enfrenta el estado y así poder ofrecer soluciones efectivas.

Por otra parte, el alcalde puntualizó que no todo debe centrarse en la violencia o los enfrentamientos, sino también en apostar por la educación, la cultura y el arte, con el fin de brindar a las y los jóvenes mayores oportunidades, crecimiento económico y seguridad, especialmente para transitar libremente por las carreteras federales.

“En México no hay carretera segura por la noche, ¿en qué momento perdimos eso, y en qué momento lo normalizamos? Por eso la gente se está expresando, no necesitan que un partido político los mande, la gente está fastidiada y harta, por eso está levantando la voz”, recalcó.

mrh