Plan Michoacán contempla 14 actividades deportivas en 14 municipios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la carrera en el Zoológico de Morelia, el programa federal Ponte Pila, enmarcado en el Plan Michoacán, llegará a 14 municipios, informó el Director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo.

El titular de la CONADE compartió su entusiasmo personal por la jornada, la cual sirvió como punta de lanza para la estrategia deportiva en la región:

"Creo que, la carrera que más me ha gustado en toda mi vida. Nunca había tenido la oportunidad de haber corrido dentro de un zoológico. Estás corriendo con los animales, con la gente feliz. y que bueno, parte del plan Michoacán justamente es eso, motivar a las personas que hagan ejercicio y que pasen un momento familiar y muy bonito."