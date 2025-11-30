Plan Michoacán contempla 14 actividades deportivas en 14 municipios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la carrera en el Zoológico de Morelia, el programa federal Ponte Pila, enmarcado en el Plan Michoacán, llegará a 14 municipios, informó el Director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo.
El titular de la CONADE compartió su entusiasmo personal por la jornada, la cual sirvió como punta de lanza para la estrategia deportiva en la región:
"Creo que, la carrera que más me ha gustado en toda mi vida. Nunca había tenido la oportunidad de haber corrido dentro de un zoológico. Estás corriendo con los animales, con la gente feliz. y que bueno, parte del plan Michoacán justamente es eso, motivar a las personas que hagan ejercicio y que pasen un momento familiar y muy bonito."
En entrevista con medios de comunicación, informó que el programa Plan Michoacán-Ponte Pila ya está desplegado en 14 municipios de la entidad, siendo el evento de Morelia la primera actividad masiva concreta bajo esta estructura. La meta, dijo, es llevar el fomento al ejercicio a todo el estado.
El ex medallista olímpico, recordó que Ponte Pila opera a nivel nacional, impactando ya en mil 722 centros deportivos y parques a lo largo del país, logrando activar a millones de personas. La planificación para el 2026, detalló, busca traer eventos deportivos de índole masiva y social.
Rommel Pacheco aseguró su regreso a Michoacán para futuras actividades, reafirmando que el deporte es una herramienta esencial que "transforma el tejido social" y promueve la salud, invitando a todos los ciudadanos a integrarlo en su vida diaria.
BCT