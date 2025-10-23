Plan Familiar de Protección Civil, avanza en colonias de Morelia: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al Poniente de Morelia, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, presentó el Plan Familiar de Protección Civil a vecinas y vecinos, quienes además recibieron una Mochila de Emergencia para estar listos en la atención de cualquier incidente.

En este marco, el funcionario comentó que el objetivo de este programa es fomentar la prevención ciudadana, pues en la medida que cuenten con las herramientas y conocimientos, se reducen los riesgos cuando ocurran accidentes.