Plan Familiar de Protección Civil, avanza en colonias de Morelia: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al Poniente de Morelia, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, presentó el Plan Familiar de Protección Civil a vecinas y vecinos, quienes además recibieron una Mochila de Emergencia para estar listos en la atención de cualquier incidente.
En este marco, el funcionario comentó que el objetivo de este programa es fomentar la prevención ciudadana, pues en la medida que cuenten con las herramientas y conocimientos, se reducen los riesgos cuando ocurran accidentes.
Yankel Benítez, mencionó que las Mochilas de Emergencia cuentan con un kit completo, que ayudará a atender incidentes naturales, tales como inundaciones e incendios. A la par, se brinda capacitación en materia de primeros auxilios.
Explicó que, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, se ha promovido la prevención entre miles de familias de la capital, construyendo así, una ciudadanía más participativa y lista para actuar en caso de accidentes.
Cabe destacar que, en la presentación del Plan Familiar, estuvieron presentes vecinas y vecinos de Villas de La Loma, Ignacio Allende, Cerrito Itzícuaro y San Lorenzo.
SHA