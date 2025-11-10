Pista de hielo en Plaza Melchor Ocampo abrirá el 1 de diciembre: DIF Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La pista de hielo pública que se ubica en la Plaza Melchor Ocampo durante la temporada decembrina comenzará a instalarse a partir del 20 de noviembre, con el objetivo de que el 1 de diciembre esté abierta al público, informó Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia.

En entrevista colectiva, Hernández Delgadillo señaló que, en el marco de la temporada decembrina, también se llevará a cabo el encendido de luces del Centro Histórico durante los primeros días de diciembre. En cuanto a la pista de hielo, subrayó lo siguiente: