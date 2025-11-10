Morelia

Pista de hielo en Plaza Melchor Ocampo abrirá el 1 de diciembre: DIF Morelia

La instalación iniciará el 20 de noviembre
La pista estará disponible por poco más de un mes, ya que se contempla que, aproximadamente, el 4 de enero se retire la estructura
Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La pista de hielo pública que se ubica en la Plaza Melchor Ocampo durante la temporada decembrina comenzará a instalarse a partir del 20 de noviembre, con el objetivo de que el 1 de diciembre esté abierta al público, informó Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia.

En entrevista colectiva, Hernández Delgadillo señaló que, en el marco de la temporada decembrina, también se llevará a cabo el encendido de luces del Centro Histórico durante los primeros días de diciembre. En cuanto a la pista de hielo, subrayó lo siguiente:

“La esperadísima pista de hielo que cada año buscamos mejorar y que sea más accesible a muchas personas, la logística continuará como se ha llevado hasta el momento (…)”
indicó
Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia
En este tenor, compartió que la instalación iniciará el 20 de noviembre, para que el 1 de diciembre esté completamente lista y pueda ser utilizada por la población.

Añadió que la pista estará disponible por poco más de un mes, ya que se contempla que, aproximadamente, el 4 de enero se retire la estructura.

En cuanto a la afluencia, Paola Delgadillo Hernández detalló que ha tenido una muy buena respuesta por parte de la población, tanto de Morelia como del interior del estado, ya que el año pasado alrededor de 41 mil personas fueron parte de esta actividad, por lo que se espera una cifra similar para este 2025.

