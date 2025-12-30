Pirotecnia: los daños a la salud y la falta de conciencia de los adultos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde la pérdida de dedos, quedarse ciegos o sordos, hasta la amputación de extremidades, son algunas de las consecuencias que se ven en los servicios de urgencias por el mal manejo de la pirotecnia.

Por espectaculares o coloridos que lleguen a ser, los fuegos artificiales son un invitado más en las fiestas decembrinas, principalmente en Año Nuevo. Sin embargo, las consecuencias son graves, principalmente en niñas y niños, por la falta de prudencia y conciencia de los adultos, aunque ellos tampoco se escapan de las lesiones.

En entrevista para MiMorelia.com, el coordinador estatal del Programa de Prevención de Accidentes y Seguridad Vial de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), José Antonio Vidales Sánchez, enfatizó que los cohetones llegan a cambiar la vida de los menores de edad cuando explotan y generan consecuencias a la salud; al año, refirió, se registran hasta 200 casos de quemaduras con lesiones graves que son de por vida, siendo diciembre el mes en el que se debe estar alerta.