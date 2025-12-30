Morelia

Pirotecnia: los daños a la salud y la falta de conciencia de los adultos

Las niñas y los niños son los más afectados por la explosión de estos artefactos; las secuelas son de por vida
MIMORELIA.COM
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde la pérdida de dedos, quedarse ciegos o sordos, hasta la amputación de extremidades, son algunas de las consecuencias que se ven en los servicios de urgencias por el mal manejo de la pirotecnia.

Por espectaculares o coloridos que lleguen a ser, los fuegos artificiales son un invitado más en las fiestas decembrinas, principalmente en Año Nuevo. Sin embargo, las consecuencias son graves, principalmente en niñas y niños, por la falta de prudencia y conciencia de los adultos, aunque ellos tampoco se escapan de las lesiones.

En entrevista para MiMorelia.com, el coordinador estatal del Programa de Prevención de Accidentes y Seguridad Vial de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), José Antonio Vidales Sánchez, enfatizó que los cohetones llegan a cambiar la vida de los menores de edad cuando explotan y generan consecuencias a la salud; al año, refirió, se registran hasta 200 casos de quemaduras con lesiones graves que son de por vida, siendo diciembre el mes en el que se debe estar alerta.

“Un pequeño error puede generar una gran pérdida, porque es una lesión que va a marcar la vida del niño y del adulto que le dio la pirotecnia para el resto de sus vidas”
dijo

En ese sentido, comentó que hay varios tipos de pirotecnia y que todos dejan secuelas cuando no se manejan correctamente; las luces de bengala, mencionó, si son utilizadas por los menores, requieren precaución, ya que las chispas que sueltan pueden caer en la ropa o en objetos inflamables que haya alrededor.

Las cebollitas y chifladores, señaló, son productos que generan fuego y salen sin control del lugar donde se prendieron, por lo que pueden caer en otras personas e, incluso, en hogares, vehículos y objetos que se pueden incendiar.

Pero cuando se trata de explosivos como las palomitas y otro tipo de pirotecnia mayor, resaltó, no solo existe el riesgo de quemaduras, sino también la pérdida de dedos o amputaciones de extremidades cuando se salen de control; además, por el ruido y la expansión de los mismos, pueden generar sordera, pérdida del oído y de la vista.

“Cambiarle la vida a un niño que está sano, que tiene sus capacidades funcionales de sus manos normales, con una pérdida de dedos, una pérdida de mano o una lesión grave en la mano que le impida esa función, es afectar su calidad de vida en los años venideros”
concluyó
RPO

Pirotecnia
accidentes en niños

