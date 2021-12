Pirotecnia ha cobrado la vida de al menos 9 personas en los últimos 5 años

Es importante hacer uso responsable de los juegos pirotécnicos y evitar que las niñas y los niños los manipulen, no almacenarlos en casa, no guardarlos en los bolsillos (la fricción puede hacerlos explotar), no llevar a la boca los fuegos artificiales, ya que pueden intoxicarse, y evitar encenderlos en envases de vidrio o plástico, ya que los residuos pueden ser lanzados y causar heridas"

SSM