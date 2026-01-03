Pirotecnia deja tres incidentes en Morelia durante diciembre

Durante una entrevista colectiva, el comisionado señaló que este tipo de incidentes representan situaciones delicadas que en muchas ocasiones se toman a la ligera, debido a que el uso de pirotecnia se ha normalizado de manera errónea como una tradición en festejos patrios, navideños y de fin de año, explicó.

“La pirotecnia que se usa para estos propósitos es muy volátil e inestable, ya que puede causar la deflagración o fuego con cualquier fricción (...)”, resaltó el comisionado, a la par de recalcar la importancia de generar un cambio cultural para que más personas conozcan los riesgos que implica el manejo de este tipo de material, y así se evite tanto la compra, como la venta de este tipo de productos.