Pirotecnia deja tres incidentes en Morelia durante diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la temporada decembrina se registraron al menos tres incidentes relacionados con el uso de pirotecnia en la capital michoacana, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.
Durante una entrevista colectiva, el comisionado señaló que este tipo de incidentes representan situaciones delicadas que en muchas ocasiones se toman a la ligera, debido a que el uso de pirotecnia se ha normalizado de manera errónea como una tradición en festejos patrios, navideños y de fin de año, explicó.
“La pirotecnia que se usa para estos propósitos es muy volátil e inestable, ya que puede causar la deflagración o fuego con cualquier fricción (...)”, resaltó el comisionado, a la par de recalcar la importancia de generar un cambio cultural para que más personas conozcan los riesgos que implica el manejo de este tipo de material, y así se evite tanto la compra, como la venta de este tipo de productos.
Sobre los incidentes registrados durante diciembre en Morelia, detalló que dos ocurrieron en el marco de los festejos guadalupanos, en los cuales debido al mal uso de cohetones durante las peregrinaciones se reportaron personas lesionadas (no de gravedad).
El tercer incidente, señaló que se registró en la avenida Pedregal, donde un puesto de pirotecnia se incendió la mañana del pasado domingo 21 de diciembre. En este caso, no se reportaron personas lesionadas, por lo que los daños fueron únicamente materiales.
Alarcón Olmedo añadió que otro incidente, aunque no formó parte de la temporada decembrina, sí estuvo relacionado con la pirotecnia, aconteció el pasado 20 de noviembre en la zona poniente de la ciudad, donde se registró la explosión de un polvorín.
BCT