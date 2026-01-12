Pipa de agua se estrella contra comercio en Morelia; se habría quedado sin frenos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un fuerte accidente se registró la tarde de este lunes en la bajada de Ario 1815 hacia avenida Madero, en la salida a Quiroga, luego de que una pipa del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) presuntamente se quedara sin frenos.

De acuerdo con los primeros reportes ciudadanos, el conductor de la unidad habría intentado frenar el vehículo al impactarlo contra un comercio, con el objetivo de evitar una tragedia mayor, dado el riesgo de perder el control en plena pendiente.