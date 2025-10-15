Pintas en el Centro Histórico le cuestan a Morelia casi un mdp

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque las manifestaciones en el centro de Morelia han aumentado en los últimos años, el presupuesto destinado al retiro de pintas en cantería y fachadas aplanadas se mantiene en cerca de 800 mil pesos anuales, informó Gaspar Hernández Razo, titular de la Gerencia del Centro Histórico de Morelia.

En entrevista colectiva, Hernández Razo señaló que al año se contabilizan alrededor de 12 manifestaciones, mayormente disruptivas, que generan afectaciones a los inmuebles del centro, principalmente con pintas.

Detalló que la más reciente sería la marcha normalista que se prevé para este 15 de octubre, por lo que, tras esta manifestación, indicó que se podrá brindar un balance detallado de los daños registrados en los inmuebles de cantera rosa de la zona. Pues agregó que en pasados días también se registraron otras marchas en las que se tuvieron afectaciones.

Cuestionado sobre el recurso destinado a estos trabajos, el gerente indicó que se utilizan cerca de 800 mil pesos al año, tanto para la restauración de la cantería con pintas como de las fachadas aplanadas con grafitis.

“Pero la verdad es que cada vez los problemas son mayores y el recurso cada vez es menor. Entonces, tenemos que eficientizar los recursos, y hemos buscado técnicas cada vez más económicas […]”, puntualizó.

Hernández Razo explicó que la brigada encargada de estos trabajos está conformada únicamente por ocho personas, quienes se han especializado en la eliminación de pintas, esto con el objetivo de desgastar en menor medida la cantera.

Para lograrlo, destacó que la Gerencia del Centro Histórico ha contado con el acompañamiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el fin de implementar las mejores técnicas.

El funcionario municipal agregó que el personal trabaja a tiempo “récord” en todo el trayecto donde se realizan estas manifestaciones, que prácticamente abarca desde la avenida Madero hasta la Fuente de las Tarascas y, en ocasiones, una parte del Acueducto.

Para culminar, Hernández Razo reconoció que es complicado proteger la cantería y conservar el patrimonio cultural de Morelia, pues destacó que las manifestaciones en la capital michoacana han aumentado.

Sin embargo, recalcó que, por parte de la Gerencia del Centro Histórico, continúan optimizando los recursos para preservar estos inmuebles.

