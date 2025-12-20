¡Pintacaritas, velas, galletas y más! Disfruta del Palacio Mágico este sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 20 de diciembre, el corazón de la ciudad se llenará de brillo, aromas y creatividad en el Palacio Mágico, una experiencia navideña para toda la familia en el Palacio Municipal.
Desde las 11:00 de la mañana y hasta las 7:00 de la noche, niñas, niños y adultos podrán participar en una variedad de talleres que incluyen:
✨ Decoración de velas
🎅 Figuritas navideñas y pinos decorativos
🧁 Galletas decoradas y botas navideñas
🎨 Pintacaritas y creación de coronas
Todo en un ambiente lleno de luces, música y espíritu decembrino. Además, habrá barras de alimentos, bebidas y postres abiertas durante toda la jornada para completar esta experiencia festiva.
📍 La cita es en el Palacio Municipal, en pleno Centro Histórico de Morelia. ¡La entrada es libre!
No necesitas inscribirte, solo llegar con ganas de crear, convivir y disfrutar de un día diferente con quienes más quieres.
