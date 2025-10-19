Pinktate de Rosa, pinta de color y amor el centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La solidaridad de las y los morelianos brilló nuevamente con la exitosa participación en el carrera Pinktate de Rosa, que el DIF Morelia que preside Paola Delgadillo Hernández, organizó para apoyar a las personas en su tratamiento médico contra el cáncer de mama.

Desde temprana hora, cientos de familias se reunieron frente a la Catedral para comenzar el recorrido de 3 y 5 kilómetros sobre la majestuosa avenida Madero y Acueducto.