Piden regularizar Airbnb con leyes desde el Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Turismo de Morelia, Thelma Aquique Arrieta, destacó la importancia de que desde el Congreso del Estado se realicen las acciones necesarias para regularizar los espacios de alojamiento como los Airbnb, con el fin de garantizar distintos aspectos de seguridad para los usuarios.

En entrevista para medios de comunicación, la funcionaria subrayó que este tema debe ser legislado por el Congreso de Michoacán, ya que, si bien existe una gaceta interna en la que se aborda el tema, es necesario que se eleve a ley para que los lineamientos de regulación sean aplicables a todos los municipios.

En el caso de Morelia, explicó que el tema se trabaja de manera conjunta entre Sindicatura, la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Turismo; pues, a pesar de que estos alojamientos ya aportan un impuesto, destacó que lo que falta es que la regulación se centre en brindar condiciones adecuadas de seguridad y protección civil, de modo que puedan obtener una licencia de funcionamiento.

Aunado a esto, Aquique Arrieta mencionó que entre los riesgos que pueden presentarse al hospedarse en un Airbnb se encuentran que la habitación o el espacio no cumpla con las expectativas de los clientes y que, al no contar con un servicio personalizado, no sea posible realizar cambios de habitación.

Este aspecto, precisó, es distinto en los hoteles, donde se busca ofrecer atención directa y personalizada, además de que, al contar con licencias de funcionamiento, garantizan mayor seguridad a los huéspedes.

Respecto al número de este tipo de alojamientos registrados en la ciudad, señaló que la cifra es variable, pues durante la temporada alta —de octubre a febrero— se contabilizan alrededor de 800 inmuebles, mientras que en otros periodos baja a cerca de 400.