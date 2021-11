Piden justicia para Fernanda, joven estudiante asesinada en Morelia

"Ayer fue Ingrid, Xóchitl, Jessica, María y muchas más, hoy desgraciadamente fue Fernanda. Una niña menor de 18 años, llena de sueños, de amor, de felicidad, que no se lo buscó, no provocó a nadie, no hizo ningún mal y sin embargo le arrebataron su luz...", escribió una joven en redes sociales acompañado con el #JusticiaParaFernanda.