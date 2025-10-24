Piden evitar apología del delito en Zombie Walk y Caravana de Día de Muertos: comisionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hasta el momento, la Sexta Caravana de Día de Muertos y el Zombie Walk en Morelia cuentan con autorización para llevarse a cabo. A los organizadores de ambos eventos se les exhortó a evitar la apología del delito durante las actividades, ya sea a través de la música, los vehículos o los disfraces de los asistentes, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.
En entrevista con medios de comunicación, el comisionado recalcó que todos los eventos masivos o caravanas motorizadas que se pretendan realizar en la ciudad requieren autorización previa por parte de la Secretaría del Ayuntamiento.
Destacó que, hasta ahora, solo una caravana ha presentado dicha solicitud. Explicó que, para esta actividad programada para el domingo 26 de octubre, se solicitó a los organizadores cumplir con un límite máximo de 300 vehículos, además de otros lineamientos.
“Se les exhortó a que desistan de hacer cualquier acto que represente apología del delito, ya sea reproducir música como narcocorridos o realizar estos performance con vehículos donde colocan bultos envueltos que aparentan ser cuerpos (…)”, señaló el comisionado.
Añadió que también se restringirán los arrancones durante el recorrido, el cual partirá desde un estacionamiento ubicado en la avenida Enrique Ramírez, así como el consumo de bebidas alcohólicas. Advirtió que, de no respetarse estas medidas, el evento podría ser cancelado de forma inmediata.
En cuanto al Zombie Walk, programado para el sábado 25 de octubre, indicó que los organizadores también presentaron la solicitud correspondiente. De igual manera, se les pidió evitar cualquier manifestación que represente apología del delito, especialmente a través de los disfraces.
“Veíamos que, en ocasiones, había personas disfrazadas de sicarios o de integrantes de grupos delictivos, con siglas específicas y armas de plástico. Esto también se estará evitando (…)”, expuso.
Finalmente, el comisionado señaló que, para este tipo de desfiles no motorizados —como el Zombie Walk y posteriormente el Desfile de Catrinas y Catrines del 1 de noviembre—, se desplegará un operativo de entre 100 y 150 elementos de seguridad, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad de las y los asistentes.
mrh