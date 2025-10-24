Piden evitar apología del delito en Zombie Walk y Caravana de Día de Muertos: comisionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hasta el momento, la Sexta Caravana de Día de Muertos y el Zombie Walk en Morelia cuentan con autorización para llevarse a cabo. A los organizadores de ambos eventos se les exhortó a evitar la apología del delito durante las actividades, ya sea a través de la música, los vehículos o los disfraces de los asistentes, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista con medios de comunicación, el comisionado recalcó que todos los eventos masivos o caravanas motorizadas que se pretendan realizar en la ciudad requieren autorización previa por parte de la Secretaría del Ayuntamiento.

Destacó que, hasta ahora, solo una caravana ha presentado dicha solicitud. Explicó que, para esta actividad programada para el domingo 26 de octubre, se solicitó a los organizadores cumplir con un límite máximo de 300 vehículos, además de otros lineamientos.

“Se les exhortó a que desistan de hacer cualquier acto que represente apología del delito, ya sea reproducir música como narcocorridos o realizar estos performance con vehículos donde colocan bultos envueltos que aparentan ser cuerpos (…)”, señaló el comisionado.